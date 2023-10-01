"ستاندرد أند بورز" تعدّل النظرة المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة

عدلت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة، على خلفية تغيير السياسة النقدية من قِبل الفريق الاقتصادي الجديد في أنقرة.

ورفع المركزي التركي الفائدة إلى 30% في محاولة لكبح التضخم واستقرار سعر الصرف، وأبقت ستاندرد أند بورز على التصنيف الائتماني للبلاد عند B.

مادة اعلانية

يذكر أن وكالة فيتش كانت قد عدلت نظرتها المستقبلية لتركيا إلى مستقرة وأكدت أيضا على تصنيفها الائتماني عند ‭B‬.