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وزير المالية البريطاني جيريمي هانت
وزير المالية البريطاني جيريمي هانت
اقتصاد بريطانيا

المملكة المتحدة سترفع الحد الأدنى للأجور في هذا الموعد

ليرتفع إلى 11 جنيهاً إسترلينياً في الساعة

لندن - فرانس برس
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يعلن وزير المال البريطاني جيريمي هانت الاثنين رفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا اعتباراً من أبريل 2024 إلى 11 جنيهاً إسترلينياً في الساعة (12.67 يورو).

وجاء في مقتطفات من خطاب سيلقيه هانت أمام مؤتمر المحافظين ووزعها الحزب الأحد، إن "العمل يجب أن يعود ببدل كافٍ ونحن سنضمن حدوث ذلك".

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وأضاف "هذه هي الطريقة التي يحسّن فيها حزب المحافظين معيشة العمال".

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ويأتي المؤتمر السنوي للمحافظين الذي بدأ الأحد في مدينة مانشستر، في ظل تراجع شعبية الحزب الحاكم بنتيجة استطلاعات الرأي، قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها بحلول يناير 2025.

وشدد هانت، بحسب مقتطفات كلمته، على أنه "وعدنا (...) بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ثلثي الأجر المتوسط، للحد من الأجور المنخفضة في البلاد".

ويبلغ الحد الأدنى للأجور راهناً 10.42 جنيه إسترليني (12 يورو) في الساعة. وسيستفيد من هذه الزيادة مليونا شخص، وفقا للحكومة.

كما سيعلن هانت عن إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية يهدف خاصة لتشجيع العاطلين عن العمل على العودة إلى سوق العمل.

وسيوضح أنه "فيما تواجه الشركات صعوبة في إيجاد اليد العاملة، يغادر حوالي 100 ألف شخص سوق العمل سنوياً، ويقتاتون بالمساعدات الاجتماعية"، معلنا عن مراجعة نظام العقوبات.

وسيؤكد أن "أولئك الذين لا يبحثون حتى عن وظيفة لا يستحقون المساعدة الاجتماعية ذاتها التي يحصل عليها أولئك الذين يتصرفون بشكل سليم".

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