انكماش نشاط المصانع في منطقة اليورو للشهر الـ15 على التوالي

انكمش نشاط المصانع في منطقة اليورو في شهر سبتمر للشهر الخامس عشر على التوالي وسط تراجع قوي في الطلب.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات التابع لـ "S&P Global" إلى 43.4 نقطة في سبتمبر من 43.5 نقطة في أغسطس، علما أن مستوى الـ 50 نقطة يفصل بين النمو والانكماش.

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يشار إلى أن التضخم في منطقة اليورو تراجع في سبتمبر إلى أدنى مستوياته خلال عامين، ليبلغ 4.3%، فيما يستهدف المركزي الأوروبي وصوله إلى 2%.