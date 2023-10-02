اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد أوروبا

انكماش نشاط المصانع في منطقة اليورو للشهر الـ15 على التوالي

التضخم في منطقة اليورو تراجع في سبتمبر إلى أدنى مستوياته خلال عامين

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

انكمش نشاط المصانع في منطقة اليورو في شهر سبتمر للشهر الخامس عشر على التوالي وسط تراجع قوي في الطلب.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات التابع لـ "S&P Global" إلى 43.4 نقطة في سبتمبر من 43.5 نقطة في أغسطس، علما أن مستوى الـ 50 نقطة يفصل بين النمو والانكماش.

مادة اعلانية

يشار إلى أن التضخم في منطقة اليورو تراجع في سبتمبر إلى أدنى مستوياته خلال عامين، ليبلغ 4.3%، فيما يستهدف المركزي الأوروبي وصوله إلى 2%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لحج تتحول إلى أفقر محافظات اليمن بسبب الحوثيين لحج تتحول إلى أفقر محافظات اليمن بسبب الحوثيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط