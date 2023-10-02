اقتصاد اليابان
بنك اليابان يعتزم شراء سندات إضافية للحد من ارتفاع العوائد
بآجال مختلفة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات
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أعلن بنك اليابان المركزي أنه سيقوم بشراء سندات إضافية بآجال مختلفة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات للحد من ارتفاع العوائد بعد وصول عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في عقد.
وكان أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان قد ناقشوا في اجتماع سبتمبر ضرورة تحقيق استقرار الأسعار، مؤكدين أن النصف الثاني من العام الحالي فترة مهمة لتحديد ما إذا كان سيتم الوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
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ومن المتوقع أن يعدل البنك المركزي سياسته النقدية في النصف الأول من عام 2024 في خروج من سياسة التيسير النقدي، بحسب استطلاع لـ"بلومبرغ".
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