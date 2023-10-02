اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الإمارات-قطر
علما الإمارات وقطر
إكسبو

رئيس الإمارات إلى قطر لحضور افتتاح معرض إكسبو الدوحة

تبدأ فعاليات المعرض اليوم

القاهرة - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصل إلى قطر في زيارة عمل لحضور افتتاح معرض إكسبو الدوحة 2023، والذي تبدأ فعالياته اليوم.

ويضم الوفد المرافق للشيخ محمد كلا من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

مادة اعلانية

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الدروس الخصوصية تلتهم 65% من ميزانية الأسرة المصرية.. لماذا؟ الدروس الخصوصية تلتهم 65% من ميزانية الأسرة المصرية.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط