رئيس الإمارات إلى قطر لحضور افتتاح معرض إكسبو الدوحة

قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصل إلى قطر في زيارة عمل لحضور افتتاح معرض إكسبو الدوحة 2023، والذي تبدأ فعالياته اليوم.

ويضم الوفد المرافق للشيخ محمد كلا من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.