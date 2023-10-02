مؤشر: نمو التصنيع في روسيا بأسرع وتيرة منذ أكثر من 6 سنوات خلال سبتمبر

أظهر مسح اليوم الاثنين أن نشاط المصانع في روسيا نما بأسرع وتيرة في أكثر من ست سنوات في سبتمبر/أيلول، كما زاد التوظيف في القطاع بأسرع معدل في أكثر من عقدين.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 54.5 من 52.7 في أغسطس/آب، متجاوزا مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وهذه هي أعلى قراءة منذ يناير/كانون الثاني 2017.

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وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال "تفيد التقارير بأن الطلب القوي من العملاء وإطلاق المنتجات الجديدة وإحلال الواردات بنجاح أدى إلى هذا الارتفاع... كان تسارع النمو مدفوعا بالطلب المحلي، مع زيادة طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أبطأ وهامشية فقط"، وفق لوكالة "رويترز".

واعتمد نمو القطاع خلال أكثر من 19 شهرا منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا إلى حد كبير على الطلب المحلي.