اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أحد مصانع السيارات في روسيا (رويترز)
أحد مصانع السيارات في روسيا (رويترز)
اقتصاد روسيا

مؤشر: نمو التصنيع في روسيا بأسرع وتيرة منذ أكثر من 6 سنوات خلال سبتمبر

التوظيف زاد بقطاع التصنيع بأسرع معدل في أكثر من عقدين

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهر مسح اليوم الاثنين أن نشاط المصانع في روسيا نما بأسرع وتيرة في أكثر من ست سنوات في سبتمبر/أيلول، كما زاد التوظيف في القطاع بأسرع معدل في أكثر من عقدين.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في قطاع التصنيع إلى 54.5 من 52.7 في أغسطس/آب، متجاوزا مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وهذه هي أعلى قراءة منذ يناير/كانون الثاني 2017.

مادة اعلانية

وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال "تفيد التقارير بأن الطلب القوي من العملاء وإطلاق المنتجات الجديدة وإحلال الواردات بنجاح أدى إلى هذا الارتفاع... كان تسارع النمو مدفوعا بالطلب المحلي، مع زيادة طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أبطأ وهامشية فقط"، وفق لوكالة "رويترز".

قوة الدولار تضغط على الذهب وتهوي به لأدنى مستوى في 7 أشهر أسواق المال الذهب قوة الدولار تضغط على الذهب وتهوي به لأدنى مستوى في 7 أشهر

واعتمد نمو القطاع خلال أكثر من 19 شهرا منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا إلى حد كبير على الطلب المحلي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لحج تتحول إلى أفقر محافظات اليمن بسبب الحوثيين لحج تتحول إلى أفقر محافظات اليمن بسبب الحوثيين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط