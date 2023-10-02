مراسل "العربية": الاتحاد الأوروبي يبحث تزويد أوكرانيا بـ50 مليار يورو لدعم الموازنة

أفاد مراسل قناة "العربية"، أن الاتحاد الأوروبي يبحث تزويد أوكرانيا بـ50 مليار يورو لدعم الموازنة حتى 2027.

أعرب وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، عن أمله في استمرار الحصول على المساعدات من واشنطن مهما كانت الظروف، وذلك بعد موافقة الكونغرس الأميركي على قانون تمديد تمويل الحكومة الفيدرالية لمدة 45 يوما، ولا تتضمن الوثيقة تقديم مساعدة لأوكرانيا.

مادة اعلانية

وقال كوليبا اليوم الاثنين قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كييف في سياق تعليقه على قرار الكونغرس الأميركي الذي لم يتضمن تقديم مساعدة لأوكرانيا: "السؤال الذي يطرحه نفسه، ما الذي حدث في الكونغرس نهاية الأسبوع الماضي، هل هو موقف عرضي أم لا، أنا اعتبره موقفا عرضيا"، وفق وكالة "تاس".

وأضاف "لقد أجرينا مناقشة عميقة للغاية مع كلا الحزبين في الكونغرس، ونحن نعمل الآن مع الطرفين في الكونغرس لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف".

وبحسب كوليبا، فإن كييف لا ترى أن "الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة سيتم تقليصه"، مضيفا "آمل أن نتمكن من إيجاد الحلول التي نصبو إليها". يذكر أن الكونغرس الأميركي وافق على قانون تمديد تمويل الحكومة الفيدرالية لمدة 45 يوما، أي حتى 17 نوفمبر، ووقع الرئيس جو بايدن عليه، والقانون لا يتضمن تقديم المساعدة لأوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصدر رفيع في الإدارة الأميركية، أن البيت الأبيض يتوقع من المشرعين الأميركيين تقديم مشروع قانون منفصل ينص على تخصيص الأموال لكييف.