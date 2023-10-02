طرح فرص استثمارية في 33 مجالاً بقطاع الصناعات الكيمياوية بـ"أبو ظبي"

أعلن أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي اليوم الاثنين عن طرح فرص استثمارية في 33 مجالا بقطاع الصناعات الكيماوية .

وأضاف الزعابي خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) أن سوق الفرص الاستثمارية بالقطاع سيبلغ 22.08 مليار درهم بحلول عام 2027.

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وقال الزغبي في بيان إن برنامج شركاء أبوظبي الذي يهدف لتحسين بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي سيوفر فرصا استثمارية في 100 مجال يبلغ إجمالي حجمها 123.3 مليار درهم بحلول 2027.

وأضاف البيان أن برنامج شركاء أبوظبي حدد مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية السبعة التي تستهدفها استراتيجية أبوظبي الصناعية وهي الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والآليات والمعدات، والصناعات الكهربائية، والإلكترونيات، وصناعة النقل.

وقال إن حزمة الفرص في 33 مجالا في الصناعات الكيماوية توفر "إرشادات شاملة ومفصلة عن مميزات الاستثمار في أبوظبي وفرص النمو في هذا القطاع الحيوي، وذلك في ظل التركيز على زيادة الصناعات الكيمائية محلياً لتلبية الطلب المتنامي".

ويتراوح معدل النمو السنوي الإجمالي للفرص الاستثمارية التي تم تحديدها في هذا القطاع ما بين 2% إلى 14% في الفترة بين عامي 2022 و2027، حسبما ذكره البيان.

وقال إن استثمارات المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج قفزت بنسبة 85%، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية من الإمارة بنسبة 26% خلال العام الماضي.

وقدر مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بأكثر من 53% حاليا.