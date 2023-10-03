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سلفا كير
رئيس جنوب السودان سلفا كير
اقتصاد

رئيس جنوب السودان يقيل محافظ البنك المركزي

بجانب مسؤولين كبار في وزارتي المالية والتجارة

دبي - العربية.نت
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أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير، محافظ البنك المركزي جوني أوهيسا داميان واثنين آخرين من كبار المسؤولين الماليين، وفق ما أعلنه التلفزيون الرسمي في البلاد.

وهذه هي المرة الثانية التي يقيل فيها كير رئيس البنك المركزي خلال ما يزيد قليلا عن عام.

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ولم يوضح الإعلان الذي صدر في وقت متأخر من أمس الاثنين سبب إقالة الرئيس لداميان وتعيين جيمس أليك قرنق مستشار صندوق النقد الدولي بدلا منه وفق "رويترز".

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كما استبدل كير نائبي محافظ البنك المركزي وأيضا رئيس هيئة الإيرادات الحكومية ومسؤولين كبار آخرين في وزارتي المالية والتجارة.

وتكررت التغييرات المفاجئة في قيادات البنك المركزي ووزارة المالية في السنوات الأخيرة، وشهد عام 2020 وحده تغيير محافظ البنك المركزي لمرتين.

ويعاني اقتصاد جنوب السودان من ركود منذ الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2013، مما اضطر نحو ربع السكان للفرار إلى بلدان مجاورة.

وأدت الحرب إلى تراجع إنتاج النفط، وهو الدعامة الأساسية للنشاط الاقتصادي. وبالرغم من تحسن إنتاج النفط الخام في السنوات الأخيرة فإنه لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل الحرب.

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