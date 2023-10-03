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باحثون عن وظائف في أميركا (رويترز)
باحثون عن وظائف في أميركا (رويترز)
اقتصاد أميركا

زيادة غير متوقعة لفرص العمل في أميركا خلال أغسطس

بيانات الوظائف قد تدفع الفيدرالي الأميركي لمواصلة رفع الفائدة الشهر المقبل

واشنطن - رويترز
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زادت فرص العمل في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أغسطس/آب، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقالت وزارة العمل في مسحها الشهري عن فرص العمل ومعدل دوران العمالة، اليوم الثلاثاء، إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، قفزت 690 ألفا إلى 9.610 مليون في اليوم الأخير من أغسطس/ آب.

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وعُدلت بيانات يوليو/ تموز بالرفع لتظهر وجود 8.920 مليون فرصة عمل بدلا من 8.827 مليون في القراءة السابقة.

باول: الفيدرالي مستعد لرفع الفائدة مجددا إذا كان ذلك مواتيا اقتصاد الفيدرالي باول: الفيدرالي مستعد لرفع الفائدة مجددا إذا كان ذلك مواتيا

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا وجود 8.800 مليون فرصة عمل في أغسطس/ آب.

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