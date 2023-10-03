الفائدة
محافظ بنك إنجلترا السابق يتوقع رفع الفائدة الأميركية مرة أخرى قبل نهاية العام
للمساعدة في كبح التضخم
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قال مارك كارني -Mark Carney محافظ بنك إنجلترا السابق، إنه يتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام للمساعدة في كبح التضخم.
وأضاف كارني أنه على الرغم من أن النقد أصبح أكثر جاذبية مما كان عليه من قبل، إلا أن هناك طفرة استثمارية بدأت في الأصول الحقيقية وهناك العديد من الفرص في القطاع العقاري.
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وأشار إلى التوجهات الكبيرة حاليا نحو تقنيات إزالة الكربون والبنية التحتية والبيانات والرقمنة.
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