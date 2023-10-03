اقتصاد المغرب
مصدرو قمح فرنسيون يتوقعون شحن 2.5 مليون طن إلى دولة عربية بحلول يونيو 2024
أكدوا شحن مليون طن إلى الدولة المتضررة من الجفاف هذا الصيف
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قال يان لوبو رئيس منطقة المغرب العربي في مجموعة إنترسريالس الفرنسية لتجارة القمح اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يشتري المغرب 2.5 مليون طن، أو نصف احتياجاته من القمح اللين، من فرنسا هذا الموسم الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2024.
وأضاف لرويترز أن فرنسا شحنت بالفعل مليون طن إلى الدولة المتضررة من الجفاف هذا الصيف.
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