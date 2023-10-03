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محصول من القمح
محصول من القمح
اقتصاد المغرب

مصدرو قمح فرنسيون يتوقعون شحن 2.5 مليون طن إلى دولة عربية بحلول يونيو 2024

أكدوا شحن مليون طن إلى الدولة المتضررة من الجفاف هذا الصيف

الدار البيضاء - رويترز
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قال يان لوبو رئيس منطقة المغرب العربي في مجموعة إنترسريالس الفرنسية لتجارة القمح اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يشتري المغرب 2.5 مليون طن، أو نصف احتياجاته من القمح اللين، من فرنسا هذا الموسم الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2024.

وأضاف لرويترز أن فرنسا شحنت بالفعل مليون طن إلى الدولة المتضررة من الجفاف هذا الصيف.

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