مصدرو قمح فرنسيون يتوقعون شحن 2.5 مليون طن إلى دولة عربية بحلول يونيو 2024

قال يان لوبو رئيس منطقة المغرب العربي في مجموعة إنترسريالس الفرنسية لتجارة القمح اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يشتري المغرب 2.5 مليون طن، أو نصف احتياجاته من القمح اللين، من فرنسا هذا الموسم الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2024.

وأضاف لرويترز أن فرنسا شحنت بالفعل مليون طن إلى الدولة المتضررة من الجفاف هذا الصيف.

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