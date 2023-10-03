"المركزي" الأسترالي يثبت أسعار الفائدة للشهر الرابع على التوالي

أبقى مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي سعر الفائدة الرسمي ثابتاً دون تغيير عند 4.1%، وذلك للشهر الرابع على التوالي.

وأكدت حاكمة مصرف الاحتياط ميشيل بولوك بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف الشهري، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارة مصرف الاحتياط ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

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