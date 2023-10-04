احتياطيات النقد الأجنبي لدى "المركزي" المصري ترتفع إلى 34.97 مليار دولار في سبتمبر

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 34.97 مليار دولار في سبتمبر من 34.928 مليار دولار في أغسطس الماضي، بزيادة بنحو 42 مليون دولار.

وفي سبتمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب.

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وبحسب بيان "المركزي" المصري اطلعت "العربية.نت" عليه، فقد تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

ووقع البنك ⁧المركزي المصري‬⁩، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في سبتمبر الماضي، اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

وكان البنك المركزي المصري أعلن الشهر الماضي، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 34.928 مليار دولار في أغسطس من 34.879 مليار دولار في يوليو، بزيادة بنحو 50 مليون دولار.