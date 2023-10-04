السعودية تسجل أعلى فائض نصف سنوي للسفر في ميزان المدفوعات بـ40 مليار ريال

كشفت وزارة السياحة السعودية، أن المملكة حققت أعلى فائض نصف سنوي على الإطلاق لبند السفر في ميزان المدفوعات في النصف الأول من 2023، إذ ارتفع الفائض بنسبة 327% خلال هذه الفترة، مقارنة بالنصف الأول من 2022 إلى نحو 40 مليار ريال.

وقالت الوزارة إن النمو الكبير لإنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج والذي بلغ نحو 84 مليار ريال.

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وكان إنفاق السياح القادمين إلى المملكة بلغ في النصف الأول 2022 نحو 36 مليار ريال.

وكانت الوزارة أعلنت حصول المملكة على المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023.

وسجلت السعودية نسبة نمو قدرها 58% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير السياحة العالمي "باروميتر" الصادر عن منظمة السياحة العالمية في شهر سبتمبر المنصرم.

وتأتي هذه النتائج كمتابعة للإنجازات المتميزة التي حققتها السعودية في قطاع السياحة وقيادتها للمشهد العالمي في هذا القطاع الحيوي، كان آخرها استضافة المملكة لفعاليات يوم السياحة العالمي الذي عقد في العاصمة الرياض خلال الفترة ما بين 27 و28 سبتمبر الماضي.

ويعزز ذلك مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية متميزة، حيث يعكس التزايد الكبير في عدد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة بالمملكة ومدى تنوعها.