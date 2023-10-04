تسارع نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات خلال سبتمبر

أظهر مسح صادر، اليوم الأربعاء، أن أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات نمت بمعدل أسرع في سبتمبر/أيلول مقارنة بالشهر السابق، مع وصول الطلبيات الجديدة لأسرع معدل في أربع سنوات.

وقفز مؤشر "ستاندرد أند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 56.7 نقطة في سبتمبر أيلول من 55.0 في أغسطس/آب، وهو ما يتجاوز بفارق كبير مستوى 50.0 نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.

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وأظهر المسح أن المحرك الرئيسي للمؤشر كان الانتعاش القوي في الشركات الجديدة، مع ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 64.7 من 57.6 في الشهر السابق، وتسجيله معدل زيادة هو الأسرع منذ يونيو حزيران 2019.

وقال الخبير الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز غلوبال"، ديفيد أوين، إن زيادة الأعمال الجديدة مدعوم باكتساب الشركات عملاء جدد على المستوى المحلي وفي أسواق التصدير.

وأشار المؤشر الفرعي للإنتاج إلى استمرار التوسع القوي في النشاط، حيث ارتفع إلى 62.8 في سبتمبر/أيلول من 61.9 في الشهر السابق، بفضل زيادة الطلبيات الجديدة والمشروعات الجارية والتسويق الجديد، حسبما أفاد المسح.

كما أظهر المسح أن ثقة الشركات بالنسبة للعام المقبل تحسنت في سبتمبر/أيلول، وهو ما يتصل باستمرار الطلب القوي والعملاء الجدد.