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اقتصاد مصر

مصر تحتاج 100 مليار دولار لسداد ديون خارجية خلال الـ5 سنوات القادمة

تنفق نحو 40% من إيراداتها على خدمة الدين

دبي - العربية.نت
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تحتاج الحكومة المصرية إلى سداد نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتنفق الحكومة حالياً أكثر من 40% من إيراداتها على خدمة الدين فيما تبلغ احتياجات التمويل للسنة المالية 2023- 2024 نحو 24 مليار دولار وفق بيانات رسمية.

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ولدى مصر برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، لكن تطبيق البرنامج تعطل في ظل استمرار تأجيل مراجعة البرنامج من قبل الصندوق، والتي كان من المقرر إجراؤها في مارس الماضي.

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