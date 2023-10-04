اقتصاد مصر
مصر تحتاج 100 مليار دولار لسداد ديون خارجية خلال الـ5 سنوات القادمة
تنفق نحو 40% من إيراداتها على خدمة الدين
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تحتاج الحكومة المصرية إلى سداد نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتنفق الحكومة حالياً أكثر من 40% من إيراداتها على خدمة الدين فيما تبلغ احتياجات التمويل للسنة المالية 2023- 2024 نحو 24 مليار دولار وفق بيانات رسمية.
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ولدى مصر برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، لكن تطبيق البرنامج تعطل في ظل استمرار تأجيل مراجعة البرنامج من قبل الصندوق، والتي كان من المقرر إجراؤها في مارس الماضي.
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