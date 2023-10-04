هذه تداعيات عزل رئيس مجلس النواب الأميركي على الاقتصاد

قد يزيد عزل مجلس النواب الأميركي يوم الثلاثاء رئيسه الجمهوري كيفين مكارثي من مخاطر احتمالية خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة وزيادة اضطراب الأسواق، وفقًا للاستراتيجيين.

وتعتبر إطاحة مكارثي من مركزه سابقة تاريخية في تاريخ الولايات المتحدة تجسّد مدى الانقسامات التي يعاني منها الحزب الجمهوري.

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ومن المرجح أن تزيد من عدم اليقين السياسي في واشنطن بشأن ملفات عديدة مثل الإنفاق الفيدرالي، حيث من الممكن أن يسلط القرار الضوء على احتمال إغلاق الحكومة بينما يتجادل المشرعون حول مخصصات الميزانية.

واصلت سندات الخزانة خسائرها في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث زادت الإطاحة بمكارثي من المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل وعودة علاوة المخاطر التقليدية للسندات. ارتفعت عائدات السندات الأميركية هذا الأسبوع، ويقول الاستراتيجيون إن صراع السلطة في الكونغرس قد يثير قلقًا متجددًا في الدخل الثابت.

وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية.نت"، قال رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في بنك "ميزوهو" فيشنو فاراثان: "هناك بعض مخاطر التخفيض المحتمل من قبل وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين إذا أدى التغيير إلى إغلاق الحكومة وإثارة المزيد من عدم اليقين حول خطط الإنفاق في الولايات المتحدة".

"وقد يؤدي ذلك إلى إعادة التفكير في الأسواق بشأن تسعير سندات الخزانة".

وقالت وكالة "موديز"، وهي الوكالة الرئيسية الوحيدة المتبقية التي تمنح البلاد تصنيفًا عاليًا، في أواخر الشهر الماضي إن ثقتها في الولايات المتحدة تتأرجح بسبب المخاوف بشأن الإدارة.

وكتب إسحاق بولتانسكي وإيزابيل باندوروف من "BTIG" في مذكرة: "إن التأثير الفوري على السوق فيما يتعلق بإطاحة مكارثي محدود نسبيًا حيث يتم تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر". "إن القلق على المدى القريب هو أن الشلل الذي يعاني منه مجلس النواب سوف يزيد من تعقيد الحسابات المعقدة بالفعل المحيطة بمعركة التمويل المقبلة".

وقالت مجموعة "غولدمان ساكس" إن رحيل مكارثي يزيد من خطر إغلاق الحكومة في نوفمبر.

ومن المرجح أن يكون المتحدث التالي "تحت ضغط أكبر" مما كان عليه مكارثي فيما يتعلق بقضايا التمويل، كما كتب الاستراتيجيون بما في ذلك جان هاتزيوس في مذكرة.

وبينما قد يكون من الصعب قياس التأثير بالنسبة للمستثمرين في مثل هذه المرحلة المبكرة، يرى مدير الأموال في "T. Rowe Price" سكوت سولومون أن الاضطرابات المحتملة قد تؤدي إلى تجدد البيع في أكبر سوق للسندات في العالم.

وقال سولومون: "من المرجح أن يكون ذلك هبوطيًا بالنسبة للعوائد".

وللمرة الأولى في تاريخه الممتدّ منذ 234 سنة، صوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح مذكرة طرحها الجناح المتشدّد في الحزب الجمهوري تنصّ على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً".

وكان مكارثي قد أبرم ليل السبت، في ربع الساعة الأخير، اتفاقا يضمن تمويلا طارئا للحكومة لمدة 45 يوما، ما أثار غضب الجناح اليميني في الحزب الجمهوري لكونه لم يلحظ اقتطاعات في الإنفاق يطالب بها الجناح اليميني في الحزب.