وزير المالية: أمر ملكي بتعيين عبدالعزيز البوق رئيساً لهيئة التأمين السعودية

كشف وزير المالية السعودي، محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر ملكي بتعيين عبدالعزيز بن حسن البوق رئيساً لمجلس إدارة هيئة التأمين السعودية.

وأشار الجدعان، عبر حسابه في منصة "إكس"، إلى تعيين عبدالعزيز البوق رئيساً لمجلس إدارة هيئة التأمين، بالإضافة إلى عمله محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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وذكر الجدعان أنه يتطلع لقيام الهيئة بالدور المأمول لتطوير هذا القطاع المهم.

وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء هيئة باسم هيئة التأمين، وقال الجدعان وقتها، إن إنشاء الهيئة خطوة هامة لتطوير ونمو قطاع التأمين السعودي، مضيفا أن هيئة التأمين سترفع مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد وزيادة خلق الوظائف وتشجيع الاستثمار.