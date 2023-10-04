وقف تجارة التجزئة عبر تيك توك في إندونيسيا

أعلن تطبيق تيك توك الصيني وقف عمليات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في إندونيسيا يوم الأربعاء امتثالا لقرار البلاد بحظر معاملات التجارة الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي – في ضربة كبيرة لسوق منصة تسجيلات مصورة الأسرع نموا.

أعلنت الحكومة الإندونيسية اللائحة الجديدة، التي تحظر على وسائل التواصل الاجتماعي تسهيل بيع المنتجات عبر منصاتها، في 28 سبتمبر/ أيلول في محاولة لحماية الشركات الصغيرة من منافسة التجارة الإلكترونية، متهمة التطبيقات والمواقع الشهيرة بالتسعير الافتراضي.

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وأعلن تطبيق مشاركة التسجيلات المصورة في بيانه وقف التجارة الإلكترونية عبر تيك توك إندونيسيا بحلول الساعة الخامسة مساء الأربعاء.

وقال البيان الصادر يوم الثلاثاء على موقعه على الإنترنت "تتمثل أولويتنا في الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية".

وأعلن وزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن أن الحظر يهدف إلى "منع استخدام البيانات الشخصية في الأغراض التجارية وإنشاء نظام عادل وصحي ومفيد للتجارة الإلكترونية"، وفقا لبيان صادر عن الوزارة عندما تم إعلان الحظر.

وأضاف البيان أن الأسواق والبائعين يمكنهم فقط عرض السلع والخدمات أو الترويج لها.

وقبل أسبوع من إعلان الحظر خضعت سوق تاناه أبانغ، وهي أكبر سوق للبيع بالجملة في جنوب شرق آسيا، للفحص. وواجه البائعون في سوق العاصمة جاكرتا تراجعا في الأرباح يزيد عن 50% لأنهم لم يتمكنوا من منافسة المنتجات المستوردة التي يتم بيعها عبر الإنترنت بأسعار أقل بكثير، وفقا لوزير التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة، تيتن ماسدوكي.