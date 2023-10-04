"المركزي" المصري: 13.6 مليار دولار إيرادات السياحة في 2022-2023

كشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إيرادات مصر السياحية خلال العام المالي 2023-2022، بنسبة 26.8% على أساس سنوي.

وقال البنك المركزي المصري في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء، بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2022-2023، إن إيرادات قطاع السياحة ارتفعت إلى 13.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقارنة بنحو 10.7 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي.

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وأوضح أن زيادة الإيرادات السياحية خلال السنة المالية 2023-2022، ترجع إلى ارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6% ليسجل نحو 146.1 مليون ليلة وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 35.6% ليسجل نحو 13.9 مليون سائح.

تسعى مصر إلى مضاعفة عدد الزائرين إليها في السنوات الخمس المقبلة، وتهدف مصر إلى الوصول إلى 30 مليون زائر بحلول عام 2028، مع تعافي قطاع السياحة الذي كان مزدهراً في السابق من تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الطاحنة في أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما قال وزير السياحة أحمد عيسى.

وأضاف عيسى في مقابلة: "إننا نشهد طلباً لا مثيل له، وطلباً غير مسبوق على السفر إلى مصر". وقال إن مصر استقبلت 10 ملايين سائح في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، وإنها "تسير على الطريق الصحيح لتحقيق حوالي 15 مليون سائح هذا العام، والذي سيكون عاماً قياسياً لصناعة السياحة".

وفي العام قبل الماضي، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.7 مليار دولار، ارتفاعاً من حوالي 5 مليارات دولار في عام 2021، وفقاً للبنك المركزي المصري.