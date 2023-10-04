"ماكنزي": السعودية ستنفق أكثر من 175 مليار دولار على المشاريع الكبرى في 2024

توقعت شركة الاستشارات "McKinsey & Co"، أن تقوم السعودية بمضاعفة إنفاقها على المشاريع الصناعية والمشاريع الكبرى بأكثر من 3 مرات لتتجاوز 175 مليار دولار سنويا بدءا من العام المقبل.

وأضافت "ماكنزي"، أن المشاريع القائمة تضم "نيوم" ومنتجعات البحر الأحمر والبالغ قيمتها الإجمالية 1.3 تريليون دولار، فيما من المتوقع أن يرتفع إنفاق المملكة على المشاريع 180 مليار دولار سنويا في 2026 و2027.

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وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلته الأخيرة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، أن الاقتصاد السعودي غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع في مجموعة الـ 20.

وأضاف ولي العهد، أن "الاقتصاد السعودي رقم 17 عالميا، ويمكننا العودة ضمن قائمة الـ 7".

وأكد ولي العهد السعودي أنه تم وضع مستهدفات جديدة بطموح أكبر لرؤية 2030، ولفت إلى "أنه يجري العمل على إنجاز بعض الأمور التي نتطلع إلى الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028، هذا هو الأمر الأساسي الذي نركز عليه".