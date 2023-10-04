مصر و"ميرسك" يوقعان اتفاقية بـ3 مليارات دولار لإنتاج الوقود الأخضر

وقعت مصر وشركة "سي2 إكس - C2X" التابعة لميرسك اتفاقية إطارية جديدة تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار لإنتاج الوقود الأخضر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا لبيان صدر اليوم الأربعاء.

وتأسسست "سي2 إكس" مؤخرا كشركة جديدة وذراع لشركة "إي بي مولر ميرسك" الدنمركية، لمتابعة مشاريع ضخمة للميثانول الأخضر بالقرب من قناة السويس في مصر وميناء هويلفا في إسبانيا، وكذلك في عدة مواقع أخرى.

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وشهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الاتفاقية الإطارية بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وشركة "C2X"، لإقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر باستثمارات تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار للمرحلة الأولى، لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر وفق بيان اطلعت عليه "العربية.نت".

وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن المشروع، الموقع بشأنه الاتفاقية الإطارية، تستهدف المرحلة الأولى منه إنتاج 300 ألف طن سنوياً من الميثانول الأخضر، والوصول إلى مليون طن سنوياً من الميثانول الأخضر باكتمال مراحل المشروع النهائية،و تمت مناقشة تفاصيل المشروع مع مسئولي الإدارة العليا للمجموعة خلال زيارة وفد المنطقة الاقتصادية لكوبنهاغن منتصف سبتمبر الماضي.