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iStockتغير مناخي
تعبيرية عن التغير المناخي- (iStock) 
اقتصاد

أستراليا تتوقع انخفاض دخل المزارع 41% بسبب الظروف المناخية

تمثل الزراعة نحو 2.5% من الناتج الاقتصادي للبلاد

كانبيرا – رويترز
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قالت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، إنها تتوقع أن يؤدي الطقس الجاف وانخفاض أسعار الماشية إلى تراجع متوسط الدخل من المزارع بنسبة 41% في السنة المالية 2023-2024، مما يعود بها إلى مستويات سجلت آخر مرة قبل ثلاث سنوات.

وأستراليا هي منتج ومصدر رئيسي للمنتجات الزراعية من القمح والشعير إلى لحوم البقر والسكر، وتمثل الزراعة نحو 2.5% من الناتج الاقتصادي للبلاد.

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وأدت الأمطار الغزيرة على مدى ثلاث سنوات إلى ارتفاع إنتاج المحاصيل وقيمة الصادرات الزراعية إلى مستويات قياسية.

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لكن البلاد أصبحت تعاني الآن من ظاهرة النينيو المناخية التي جلبت ظروفا جوية جافة وحارة وأعاقت نمو المحاصيل وألحقت أضرارا بالمراعي ودفعت أسعار الماشية والأغنام إلى الانخفاض.

وقال المكتب الأسترالي لاقتصادات الزراعة والموارد والعلوم في تقرير إن من المتوقع أن ينخفض متوسط الدخل النقدي من كل مزرعة كبيرة إلى 197 ألف دولار أسترالي (125 ألف دولار أميركي) من مبلغ قياسي وصل إلى 350 ألف دولار أسترالي في السنة المالية 2021-2022 وإلى 332 ألف دولار أسترالي في السنة المالية 2022-2023.

وأضاف أن "انخفاض أسعار السلع الزراعية، وخاصة الماشية، وتراجع إنتاج المحاصيل بسبب الظروف الجافة هما السببان الرئيسيان للانخفاض المتوقع".

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