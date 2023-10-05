العجز التجاري الأميركي يتقلص إلى أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات

أعلنت الحكومة الأميركية اليوم، تقلص العجز التجاري الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات في أغسطس، مع وصول أرقام الصادرات والخدمات والسلع إلى مستويات قياسية.

وأفادت وزارة التجارة أن العجز التجاري انكمش 9.9% إلى 58.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020، كما توقع الاقتصاديون انكماشًا أقل.

مادة اعلانية

وزادت صادرات السلع والخدمات 1.6 % إلى 256 مليار دولار، وزادت صادرات السلع 1.8 % إلى 171.5 مليار دولار، كما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ بلغت 84.5 مليار دولار.

وانخفضت واردات السلع والخدمات 0.7 % إلى 314.3 مليار دولار، وانخفضت واردات السلع 0.9 % إلى 256 مليار دولار وسط انخفاض واردات السلع الاستهلاكية والرأسمالية، مما قد يشير إلى ضعف الطلب المحلي وسط ارتفاع أسعار الفائدة.