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ميناء صادرات في أميركا
ميناء صادرات في أميركا
اقتصاد أميركا

العجز التجاري الأميركي يتقلص إلى أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات

وزارة التجارة: العجز التجاري انكمش 9.9% إلى 58.3 مليار دولار

واشنطن - واس
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أعلنت الحكومة الأميركية اليوم، تقلص العجز التجاري الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 3 سنوات في أغسطس، مع وصول أرقام الصادرات والخدمات والسلع إلى مستويات قياسية.

وأفادت وزارة التجارة أن العجز التجاري انكمش 9.9% إلى 58.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020، كما توقع الاقتصاديون انكماشًا أقل.

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وزادت صادرات السلع والخدمات 1.6 % إلى 256 مليار دولار، وزادت صادرات السلع 1.8 % إلى 171.5 مليار دولار، كما سجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ بلغت 84.5 مليار دولار.

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وانخفضت واردات السلع والخدمات 0.7 % إلى 314.3 مليار دولار، وانخفضت واردات السلع 0.9 % إلى 256 مليار دولار وسط انخفاض واردات السلع الاستهلاكية والرأسمالية، مما قد يشير إلى ضعف الطلب المحلي وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

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