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البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي
اقتصاد العراق

دولة عربية تنهي جميع عمليات السحب النقدي بالدولار مطلع 2024

احتياطيات العملات الأجنبية لديها تبلغ 120 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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قال مسؤول بالبنك "المركزي"، إن العراق ينهي جميع عمليات السحب النقدي بالدولار بحلول أول يناير.

وأضاف أن البنك "المركزي" يوفر الدولارات بالسعر الرسمي لكافة أنشطة التجارة والسفر المشروعة.

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وأوضح أن احتياطيات العراق من العملات الأجنبية تبلغ حوالي 120 مليار دولار، وفقا لوكالة "رويترز".

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وتابع :"الودائع بالدولار التي تمت قبل نهاية عام 2023 ستظل مؤهلة للسحب بالدولار في عام 2024".

وأشار إلى أنه قد يستمر السماح لوكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية بالسحب النقدي بالدولار.

وذكر أن نقص الدولار في بعض البنوك المحلية مرتبط بارتفاع الطلب عليه وبالقروض الدولارية التي تقدمها البنوك.

وتوقع ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار، قائلا :"ليس لدينا مشكلة في وصوله إلى 1700 للدولار".

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