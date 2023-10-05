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صندوق النقد

صندوق النقد: تطوير قنوات التواصل سيساهم في تحسين توقعات التضخم

أكد أن مثل هذه التدخلات مكملة لإجراءات تشديد السياسة النقدية التقليدية

دبي - العربية.نت
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قال صندوق النقد الدولي إن البنوك المركزية يمكن أن تكون لديها فرصة أفضل لتفادي الركود وضمان حدوث تباطؤ مقبول في النمو الاقتصادي مقارنة بالتضخم والبطالة، أو ما يشار إليه كـ"SOFT LANDING" إذا قامت بتحسين أطر السياسة النقدية واستراتيجيات التواصل.

وأضاف صندوق النقد أن إحدى الطرق التي يمكن للبنوك المركزية من خلالها تحسين قنوات التواصل، هي من خلال إرسال رسائل بسيطة ومتكررة حول أهدافها وإجراءاتها بما يستهدف الشرائح المعنية من المجتمع بشكل أفضل.

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وأشار صندوق النقد إلى أنه مع ذلك، فإن تحسين أطر السياسة النقدية وصياغة استراتيجيات اتصال جديدة قد يستغرق وقتًا أو قد يكون من الصعب تنفيذه.

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وأوضح أن مثل هذه التدخلات مكملة لإجراءات تشديد السياسة النقدية التقليدية، والتي ستظل أساسية لإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة في الوقت المناسب.

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