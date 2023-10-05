ضمان: نمو التجارة العربية في السلع والخدمات إلى 3.5 تريليون دولار في 2022

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) اليوم الخميس نمو التجارة العربية في السلع والخدمات بنسبة 32.4% إلى 3.5 تريليون دولار في 2022.

وقالت المؤسسة، ومقرها الكويت، في بيان إن الصادرات العربية من السلع والخدمات زادت 44% العام الماضي إلى أكثر من تريليوني دولار، بينما ارتفعت الواردات 20% إلى نحو 1.5 تريليون دولار.

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ونقل البيان عن عبد الله أحمد الصبيع المدير العام للمؤسسة قوله إن التجارة العربية في السلع وحدها زادت 32.6% إلى 2.9 تريليون دولار مع نمو الصادرات السلعية بنسبة 43% إلى 1.7 تريليون دولار وزيادة الواردات 20% إلى 1.1 تريليون دولار، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف أن الميزان التجاري السلعي سجل فائضا قدره 558 مليار دولار في العام الماضي.

وأوضح البيان أن حصة التجارة السلعية العربية من الإجمالي العالمي ارتفعت إلى نحو 5.7 % في 2022 مع استحواذ المواد الأولية بأنواعها على الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات العربية بنسبة أكثر من 75 % وعلى رأسها صادرات الوقود التي شكلت 62% تقريبا من إجمالي الصادرات السلعية.

وأضاف أن خمس دول نفطية، هي الإمارات والسعودية والعراق وقطر والكويت، استحوذت على حوالي 81% من مجمل الصادرات.

وقالت المؤسسة إن التجارة العربية البينية في السلع زادت 43.5% إلى 508.2 مليار دولار في 2022 لتشكل 17.8% من إجمالي التجارة العربية السلعية.