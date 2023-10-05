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البطالة أميركا
البطالة في أميركا (تعبيرية)
اقتصاد أميركا

طلبات إعانة البطالة في أميركا تسجل أقل من التوقعات

207 آلاف طلب

دبي - العربية.نت
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ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحد الأميركية، لتسجل 207 آلاف طلب الأسبوع الماضي، بأقل من التوقعات البالغة 210 آلاف طلب، بحسب تقرير صادر اليوم الخميس.

وأظهر تقرير لوزارة العمل صدر الأسبوع الماضي، أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت ألفي طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 204 آلاف في الأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر/أيلول.

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وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 215 ألفا خلال الأسبوع الماضي.

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