وزير البترول المصري يتوقع تحديد الشركات الفائزة بحصة في "وطنية للبترول" خلال شهرين

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إنه من المتوقع تحديد الشركات الفائزة بصفقة بيع محطات "وطنية للبترول" خلال الشهرين المقبلين.

وأوضح الملا على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023"، أنه تم تحديد محطات "وطنية للبترول"، التي سيتم بيعها، حيث تقدّمت شركات عالمية بعروض، تم تحديد الأكثر جدية منها.

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وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن هناك فرصا استثمارية في قطاع الطاقة المصري تفتح الباب أمام للشركات الإماراتية لتحقيق المزيد من التوسع هناك، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وتابع :"هناك تطور كبير في التعاون بين الإمارات ومصر في مجال الطاقة بشكل عام والنفط والغاز بشكل خاص، وهناك فرص كبيرة قادمة للشركات الإماراتية لمزيد من التوسع".

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كشفت عن آخر تطورات ملف الطروحات الحكومية، وفقاً لوثيقة "سياسة ملكية الدولة"، حيث تخطط مصر طرح حصص في 5 شركات بالإضافة إلى محطات تحلية مياه حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل.

ورفعت الحكومة عدد الشركات ضمن برنامج الطروحات إلى 35 شركة، حيث تم تضمين "الشرقية للدخان"، و"المصرية للاتصالات"، و"العز الدخيلة للصلب" إلى البرنامج، والذي كان يشمل 32 شركة.

وأشارت الوثيقة، التي اطلعت عليها "العربية.نت"، إلى تلقي عروض غير ملزمة من 8 مستثمرين لشراء "وطنية" – تم إعادة هيكلة الشركة ونقل 174 محطة توزيع للكيان الجديد من إجمالي أكثر من 300 محطة – ومن المقرر تلقي عروض ملزمة من 4 من المستثمرين تم السماح لهم بإجراء الفحص النافي للجهالة، على أن يتم سداد قيمة الصفقة بالدولار.

وفيما يتعلق بشركة "صافي"، فقد تولي فريق من المستشارين إعادة هيكلة الشركة وإنشاء كيان جديد يمتلك المصانع بالإضافة إلى 75 منفذ توزيع. فيما يجري 2 من المستثمرين بدراسة تفاصيل الصفقة من إجمالي 30 مستثمر أبدوا اهتمامهم بالشركة.