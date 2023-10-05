"سيتي غروب" ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني للعام الحالي

رفعت "سيتي غروب" توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني من 4.7% إلى 5% خلال العام الجاري.

وأشارت إلى تحسن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في البلاد.

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كما أوضحت "سيتي غروب" أن التوقعات الإيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي تأتي وسط اتخاذ الحكومة الصينية مؤخرا العديد من الإجراءات لإنعاش اقتصادها ودعم القطاع العقاري في البلاد.

يذكر أن البنك الدولي كان قد توقع مؤخرا نمو الاقتصاد الصيني 5.1% في 2023.

كان استطلاع جديد قد توقع أن الاقتصاد الصيني سينمو هذا العام والعام المقبل بشكل أقل مما كان يتوقع في السابق في ظل استمرار معاناة سوق العقارات التي كانت ذات يوم محركا أساسيا لنمو الاقتصاد المحلي.

وتوقع استطلاع "رويترز"، أن ينمو الاقتصاد 5% هذا العام وهو ما يقل عن توقعات 5.5% في استطلاع يوليو/تموز. وتراوحت التوقعات بين 4.5% و5.5%.

ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم المثقل بالديون الضخمة بسبب سنوات من الاستثمار الحكومي في البنية التحتية وانكماش العقارات، مما يشكل مخاطر ليس فقط على نفسه ولكن أيضا على الاقتصاد العالمي.