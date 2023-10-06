اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صناعة ألمانيا
مصنع في ألمانيا
اقتصاد أوروبا

الطلبيات الصناعية في أكبر اقتصاد أوروبي ترتفع بأكثر من المتوقع خلال أغسطس

بسبب الزيادة القوية في قطاع تصنيع أجهزة الحاسب الآلي والمنتجات الإلكترونية والبصرية

برلين - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ارتفعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا -أكبر اقتصاد أوروبي- بأكثر من المتوقع في أغسطس /آب بسبب الزيادة القوية في قطاع تصنيع أجهزة الحاسب الآلي والمنتجات الإلكترونية والبصرية.

وقال مكتب الإحصاءات الفيدرالي اليوم الجمعة إن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت في أغسطس/آب 3.9% مقارنة بيوليو/تموز بعد التعديل لحساب عوامل موسمية وأخرى مرتبطة بالتقويم.

مادة اعلانية

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين توقع ارتفاعا قدره 1.8%.

وأظهرت البيانات ارتفاع الطلبيات الجديدة 4.9% في الفترة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"تشات جي بي تي" يفقد جاذبيته "تشات جي بي تي" يفقد جاذبيته
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط