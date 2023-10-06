دولة عربية تسعى لتخصيص أموال في مشروع موازنة 2024 لمحاربة الحرائق

كشف وزير الفلاحة الجزائري محمد عبد الحفيظ هني يوم الخميس أمام أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) عن أن وزارته طلبت مخصصات مالية بقيمة تصل إلى 400 مليون دينار (حوالي 2.9 مليون دولار أميركي) ضمن ميزانية 2024 لمكافحة الحرائق.

وقال هني، في جلسة علنية للمجلس ردا على تساؤلات الأعضاء حول نص قانون الغابات والثروات الغابية، إن وزارته قدمت ملفا على مستوى الموازنة لتخصيص 100 مليون دينار لاقتناء طائرات بدون طيار (درون) لحماية الغابات وحراستها، إلى جانب طلب اعتماد مالي آخر بقيمة 300 مليون دينار لتطوير نظام متابعة حرائق الغابات.

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وأفاد الوزير بأن هذا يأتي بالتوازي مع توجه وزارة الفلاحة لاستعمال "كل الآليات الحديثة" لمكافحة الظاهرة، ومن بينها الاستعانة بالوكالة الفضائية الجزائرية والاعتماد على الرقمنة، مع تنظيم دورات ميدانية للمجتمع المدني والسكان في محيط الغابات، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

وأشار الوزير إلى تزويد المديرية العامة للغابات عامي 2022 و2023 بما يصل إلى 340 مركبة جديدة مزودة بمعدات التدخل السريع لمكافحة الحرائق، بالإضافة إلى 40 شاحنة صهريج بتكلفة بلغت 7 مليارات دينار.

ويشكل اشتعال النيران في الغابات بالجزائر خطرا على السكان، إذ إن تلك الغابات مأهولة بسكان القرى؛ كما أن بعض المدن والطرقات الكبرى هي الأخرى غير بعيدة عن الغابات. وتلتهم حرائق الغابات في الجزائر آلاف الهكتارات والمزارع سنويا.

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية كشفت قبل نحو أسبوعين عن تضرر نحو 6000 شخص من حرائق الغابات التي شهدتها البلاد هذا العام، من بينهم 34 قتيلا، بينما خلفت الحرائق في الجزائر العام الماضي خسائر في الأرواح بلغت 43 قتيلا حسب حصيلة رسمية لوزارة الداخلية. وفي العام السابق، بلغ عدد ضحايا حرائق الغابات 90 قتيلا.