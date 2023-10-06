صادرات روسيا إلى أميركا ترتفع إلى 298.1 مليون دولار في أغسطس

ارتفع حجم السلع المصدرة من روسيا إلى الولايات المتحدة من 241.7 مليون دولار في شهر يوليو إلى 298.1 مليون دولار في أغسطس؛ حسب ما نشره تقرير التجارة الشهري لمكتب الإحصاء الأميركي.

وبحسب وزارة التجارة الأميركية فقد "بلغ حجم صادرات البضائع الروسية إلى الولايات المتحدة في يونيو 411.7 مليون دولار، وفي مايو 504 ملايين دولار".

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من ناحية أخرى، انخفض حجم واردات السلع الأميركية إلى روسيا من 35.6 مليون دولار في يوليو إلى 32 مليون دولار بحلول أغسطس. بعد أن وصل في يونيو إلى 30.9 مليون دولار، وفي مايو -60 مليون دولار.

كما أفاد مكتب الإحصاء الأميركي في أوائل فبراير، بأن حجم الصادرات الأميركية إلى روسيا في عام 2022 انخفض بشكل قياسي طوال فترات حساب مؤشرات التجارة الروسية الأميركية بلغ 1.7 مليار دولار.

وأشارت الوزارة إلى أن حجم صادرات المنتجات الأميركية إلى روسيا العام الماضي انخفض بنحو 3.7 مرة من نحو 6.4 مليار دولار في عام 2021. هذا وانخفضت صادرات السلع الروسية إلى الولايات المتحدة في عام 2022 إلى نحو 14.45 مليار دولار من 29.6 مليار دولار مسجلة في عام 2021.