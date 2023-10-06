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صوامع الذرة في أوكرانيا (شترستوك)
صوامع الذرة في أوكرانيا (شترستوك)
اقتصاد الجزائر

متعاملون: الجزائر اشترت ذرة وشعيرا في مناقصة

متعاملون: سعر الشعير يتراوح بين 219 و220 دولارا للطن شاملا كلفة الشحن

هامبورغ - رويترز
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قال متعاملون أوروبيون يوم الخميس إن الديوان الوطني الجزائري لتغذية الأنعام وتربية الدواجن اشترى فيما يبدو 30 إلى 60 ألف طن من علف الذرة ونحو 30 ألف طن من علف الشعير في مناقصة دولية أغلقت يوم الأربعاء.

وأشارت تقديرات إلى أنه سعر الشعير يتراوح بين 219 و220 دولارا للطن شاملا كلفة الشحن. وطلب الديوان الشعير في شحنة واحدة من مناشئ خيارية غير محددة وشحنها بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني على أقصى تقدير.

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ويُعتقد بأن سعر الذرة تراوح بين 250 و259 دولارا للطن شاملا كلفة الشحن، ولم يتسن معرفة الأسعار المحددة. واستهدفت المناقصة الحصول على شحنتين تبلغ كل واحدة 30 ألف طن مصدرها الأرجنتين أو البرازيل فقط للشحن في الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

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