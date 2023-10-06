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وزارة المالية المصرية ( رويترز) مناسبة
وزارة المالية المصرية ( رويترز)
اقتصاد مصر

وزير المالية يرد على "موديز" بعد خفض تصنيف مصر

قال إنه استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من تحديات خارجية وداخلية

دبي - العربية.نت
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أكد الدكتور وزير المالية المصري محمد معيط، أن قرار مؤسسة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية.

أشار الوزير، إلى توقع "موديز" استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى 2023/ 2024، بما يضمن تحقيق فائض أولى 2.5% من الناتج المحلي، ويعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم فى تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية.

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انخفاض سندات مصر السيادية بالدولار بعد تخفيض التصنيف الائتماني

كانت "موديز" قد أشارت إلى أهمية استهداف حدوث استقرار فى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

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