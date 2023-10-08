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كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي (رويترز)
اقتصاد أوروبا

المركزي الأوروبي: نثق في إنجاز هدف إعادة التضخم إلى 2%

لاغارد: واثقة نسبياً من وضع احتياطيات الغاز في أوروبا

باريس - رويترز
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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقابلة نُشرت اليوم الأحد إنها على ثقة من أن البنك سيحقق هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى مستوى 2%، وواثقة نسبيا من وضع احتياطيات الغاز في أوروبا.

وأضافت في المقابلة التي نشرتها صحيفة لا تربيون ديمانش الفرنسية "نريد أن نعيد التضخم إلى مستوى 2% وسنحقق ذلك".

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وأوضح الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأوروبي أيضا أن المقابلة أُجريت يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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جدير بالذكر أن نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس، كشف أن صناع السياسة في البنك لا يفكرون في خفض أسعار الفائدة.

وشدد جويندوس على أن مثل هذه الخطوة ستكون من المبكر اتخاذها، نظرا للارتفاع الأخير بأسعار النفط.

وكان المركزي الأوروبي قد رفع الشهر الماضي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرة أخرى إلى 4.5%، وهو الارتفاع العاشر على التوالي منذ أن بدأت دورة التشديد النقدي في العام الماضي.

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