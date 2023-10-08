عُمان تستهدف زيادة الاستثمارات في قطاع النقل واللوجيستيات إلى 2.5 مليار ريال

أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية، اليوم الأحد، عن إشهار البرنامج التنفيذي لمركز عُمان للوجستيات، وأطلقت جائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي ودشنت حلقات العمل وعيادات جلب الاستثمار في هذا القطاع.

وقال وزير النقل العماني، سعيد بن حمود المعولي، إن البرنامج التنفيذي لقطاع النقل واللوجستيات يهدف إلى زيادة قيمة الاستثمارات لهذا القطاع إلى نحو 2.5 مليار ريال عُماني ورفع نموّ الإيرادات الحكومية وزيادة العائد في قطاع النقل البري إلى 18 مليون ريال عُماني في عام 2025.

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وأضافت أن نسبة إسهام القطاع اللوجستي في الناتج المحلي لسلطنة عُمان بلغت في العام الماضي 5% ونسبة إسهام أنشطة النقل البري من إجمالي إسهام القطاع اللوجستي 60%، نقلاً عن وكالة الأنباء العمانية- "العمانية".