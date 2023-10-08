كوريا الجنوبية تتوقع انخفاض إنتاجها من الأرز

أظهرت بيانات يوم الجمعة أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الأرز في كوريا الجنوبية بمقدار 2.1% على أساس سنوي في عام 2023 بسبب تقلص مساحة حقول الأرز.

ومن المرجح أن يصل إنتاج الأرز للبلاد إلى 3.68 ملايين طن هذا العام بالمقارنة مع 3.76 ملايين طن في العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة من دائرة الإحصاء.

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وقالت دائرة الإحصاء إن التراجع جاء في الوقت الذي تقدر فيه المساحة الإجمالية لحقول الأرز بنحو 7.08 كيلومتر مربع هذا العام، بانخفاض 2.6% عن عام 2022 وفق وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتشجع كوريا الجنوبية مزارعي الأرز على التحول إلى محاصيل بديلة، كجزء من استراتيجيتها لإدارة العرض وتحقيق استقرار الأسعار.

وذكرت دائرة الإحصاء أنه بسبب الظروف الجوية المواتية من المتوقع أن يكون إقليم جولا الجنوبي أكبر منتج للأرز لهذا العام بـ 728 ألف طن، ويليه إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي بـ 720 ألف طن، وإقليم جولا الشمالي بـ 575 ألف طن.

ويعد الأرز غداء أساسيا للكوريين، لكن استهلاكه ظل ينخفض باطراد في العقود الأخيرة بسبب التغييرات في النظام الغذائي بشكل أساسي.