وزير المالية: السودان عاجزة حاليا عن دفع رواتب الموظفين كاملة

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إنه من غير الوارد زيادة رواتب الموظفين في الوقت الحالي بينما الدولة عاجزة أصلا عن دفع هذه الرواتب كاملة بسبب الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وأضاف الوزير السوداني :"جزء كبير من موظفي القطاع العام لا يحصلون على أكثر من 60% من أجورهم".

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وتابع: "الموظفون الآن يحصلون على 60% من رواتبهم. نحن نسعى إلى منحهم 100% من رواتبهم، ولو كان لديهم علاوات أخرى انقطعت يمكن أن نعيدها لهم في وقت قريب مع اطّراد زيادة الإيرادات، لكن لم نتحدث عن زيادة مرتبات"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

أما بخصوص الخسائر الناجمة عن الحرب، قال الوزير "الدمار الذي حدث غير مسبوق وكبير جدا، وإعادة الإعمار تتطلب مبالغ طائلة وضخمة".