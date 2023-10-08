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المركزي الصيني
بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)
اقتصاد الصين

"المركزي" الصيني يضخ 2.79 مليار دولار عبر عمليات إعادة الشراء العكسية

لأجل 7 أيام وبسعر فائدة 1.8%

بكين – شينخوا
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أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الأحد، عمليات الريبو العكسي (إعادة الشراء العكسية) بقيمة 20 مليار يوان (نحو 2.79 مليار دولار أميركي) لأجل 7 أيام وبسعر فائدة 1.8%.

وقال البنك في بيان إن الخطوة المذكورة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

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ويمثل الريبو العكسي عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع اتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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