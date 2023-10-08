"المركزي" الصيني يضخ 2.79 مليار دولار عبر عمليات إعادة الشراء العكسية

أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الأحد، عمليات الريبو العكسي (إعادة الشراء العكسية) بقيمة 20 مليار يوان (نحو 2.79 مليار دولار أميركي) لأجل 7 أيام وبسعر فائدة 1.8%.

وقال البنك في بيان إن الخطوة المذكورة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

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ويمثل الريبو العكسي عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع اتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.