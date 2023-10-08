"المركزي" العراقي يطالب البنوك بتوفير الدولار للمودعين

طالب البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، البنوك التجارية بتوفير الدولار نقدا لمن يريد السحب من حساباته الدولارية، محذرا من أنه سيتخذ إجراءات ضد أي بنك يرفض ذلك.

وأصدر البنك المركزي هذا التحذير في بيان بعد تلقيه شكاوى عديدة من عدم توفير البنوك الدولارات للمودعين.

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ذكر مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي، الأسبوع الماضي، أن البلاد ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران.

وقال مازن أحمد مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي لوكالة "رويترز" إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50% من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأميركية على الدينار.