تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى "دبي" تسجل 20.87 مليار درهم في النصف الأول

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة في النصف الأول من العام الحالي بلغت 20.87 مليار درهم.

وقال الشيخ حمدان على موقع إكس (تويتر سابقا) "خلال النصف الأول من العام الجاري احتفظت دبي بمكانتها كأفضل وجهة عالمية لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة".

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وأشار إلى أن الإمارة استقطبت 511 مشروعا، وبحصة 6.58% من إجمالي المشاريع العالمية، فيما بلغ إجمالي عدد المشاريع المعلنة 880 مشروعا استثماريا.

وذكر أن دبي احتلت المرتبة السادسة عالميا من حيث تدفقات رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية الجديدة.