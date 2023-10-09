انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر إلى هذا المستوى في يوليو الماضي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليـوم الاثنين المـوافق 9 أكتوبر 2023، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية يوليو الماضي وبـلغــت قيـمة العجــز فـي الميــزان التجاري 2.93 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023 مقابل 3.82 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 23.2%.

وانخفضت قيمـة الصادرات بنسبـة 10.9% حيـث بلغت 3.1 مليـار دولار خـلال شهــر يوليو 2023 مقابل 3.47 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، بسبب انخفاض قيمـة صـادرات بعض السـلع وأهمها: الأسمدة بنسبة 37%، ومنتجات البترول بنسبــة 70.7 %، الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 94.8%، أثاث بنسبة 46.7%.

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بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر يوليو 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (بترول خام بنسبة 6.1%، ملابس جاهزه بنسبة 4.8%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 4.8%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 36.4%، وفق بيان اطلعت عليه "العربية.نت".

أما الواردات فقد انخفضت قيمتها بنسبة 17.3%، وسجلت 6.03 مليار دولار خـــلال شهــر يوليــو 2023 مقابـــل 7.29 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع، وأهمهـا منتجات البترول بنسبة 16.0%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 13.5%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبــه 44.6%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 29.0%.

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2023 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: الأدوية ومستحضرات صيدلة بنسبة 22.1%، وقمح بنسبة 154.2%، سيارات ركوب بنسبـة 137.3%، الغاز الطبيعي بنسبة 52.6%.