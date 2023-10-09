"التسويات الدولية": من السابق لأوانه استقراء تأثير حرب فلسطين على اقتصاد العالم
قال: يؤثر هذا بشكل تقليدي على سعر النفط
قال رئيس بنك التسويات الدولية أوجستين كارستنز اليوم الأحد، إن "من السابق لأوانه استقراء" الكيفية التي سيؤثر بها الصراع الذي اندلع أمس السبت بين الفلسطينين والإسرائيليين على الاقتصاد العالمي الذي ما يزال يعاني من ارتفاع التضخم بعد جائحة كورونا.
وأضاف كارستنز أمام الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال "يؤثر هذا بشكل تقليدي على سعر النفط ويمكنه التأثير على سوق الأسهم، لكن من السابق لأوانه الاستقراء".
ومنذ صباح يوم السبت تفاجأ العالم بمشهد إطلاق صواريخ من غزة، وتسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن وأسر جنود ومواجهات وتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.
وبالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة على قطاع غزة.
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