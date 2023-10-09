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وزير المالية الفرنسي برونو لومير (أرشيفية - رويترز)
وزير المالية الفرنسي برونو لومير (أرشيفية - رويترز)
الشرق الأوسط

فرنسا تتوقع تأثيرا محدودا للاشتباكات في فلسطين على أسعار النفط والاقتصاد

وزير المالية: ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الاشتباكات كان "محدودا"

باريس – رويترز
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قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير اليوم الاثنين، إن الاشتباكات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يفترض أن تكون لها عواقب "محدودة" على أسعار النفط والاقتصاد بشكل عام، شريطة ألا تتحول الأمور إلى صراع إقليمي أوسع.

وقال لو مير إن ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الاشتباكات كان "محدودا".

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وأضاف لراديو سود "إنها زيادة محدودة وأعتقد أن عواقب هذا الصراع يجب أن تكون محدودة على الجبهة الاقتصادية إذا لم يحدث تصعيد إقليمي".

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ومنذ صباح يوم السبت تفاجأ العالم بمشهد إطلاق صواريخ من غزة، وتسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية واحتجاز رهائن وأسر جنود ومواجهات وتبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.

وبالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية ضد أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة على قطاع غزة.

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