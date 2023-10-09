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محمد الجدعان مناسبة
وزير المالية السعودي محمد الجدعان
اقتصاد السعودية

الجدعان يرأس وفد السعودية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

خلال الفترة 9-15 أكتوبر 2023

دبي - العربية.نت
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يرأس وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والتي تعقد في مدينة مراكش بالمغرب خلال الفترة 9-15 أكتوبر 2023م.

ويضم الوفد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومساعد الوزير للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالمحسن بن سعد الخلف، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية رياض بن محمد الخريّف، ووكيل وزارة المالية للسياسات المالية الكلية ثامر بن صالح الجارد، بالإضافة إلى عدد من المختصين من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

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وتناقش الاجتماعات القضايا العالمية المشتركة ومنها: التنمية المستدامة، وسبل القضاء على الفقر، وتوقعات الاقتصاد العالمي؛ وغيرها من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بالإضافة إلى مناقشة المسائل المتعلقة بمراجعة حوكمة الصندوق والبنك.

بدء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في المغرب اقتصاد اقتصاد المغرب بدء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في المغرب

يشار إلى أن هذه الاجتماعات السنوية تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والرؤساء التنفيذيين من القطاع الخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين، لمناقشة أبرز التطورات بالشأن المالي العالمي.

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