بنوك تونسية تقدم قرضاً مجمعاً بـ236 مليون دولار للحكومة

قالت وزارة المالية التونسية، اليوم الثلاثاء، إن بنوكا تونسية وافقت على قرض مجمع بقيمة 750 مليون دينار (236 مليون دولار) للحكومة من أجل تمويل ميزانية 2023، وفق "رويترز".

ويواجه الاقتصاد التونسي صعوبات كبيرة منذ أشهر، ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق من العام الجاري الاتفاق على شروط قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

مادة اعلانية

وقالت الرئاسة التونسية في يونيو الماضي في بيان، إن وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلي الذي ليس له ثمن".

,وفي سبتمبر الماضي دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات حكومية، وهي خطوة كان محافظ البنك قد حذر منها في وقت سابق.

وقال منتقدو الاقتراح إن محاولة تعديل قانون 2016 ستهدد استقلال البنك، وأشاروا إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ضوء العجز المالي المتزايد، وندرة الموارد المالية، وصعوبة الاقتراض من الخارج.