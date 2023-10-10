تباطؤ الإنتاج الصناعي في السعودية 12.2% خلال أغسطس

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، انخفاض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 12.2% خلال شهر أغسطس 2023، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

وقالت الهيئة، اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من استمرار نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمداد الكهرباء والغاز في الارتفاع إلا أن تأثير الانخفاض في نشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر أغسطس 2023، ساهم بشكل مباشر في انخفاض المؤشر العام بسبب وزنه المرتفع في المؤشر.

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ويواصل المؤشر التباطؤ في معدلات نموه التي بلغت ذروة ارتفاعها في بداية عام 2022، مدعومة بمعدلات نمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر وأنشطة الصناعة التحويلية في ذلك العام.

وبنظرة أكثر قرباً على اتجاه حركة معدل النمو السنوي في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال عام 2023، يلاحظ استمرار التباطؤ التدريجي في أدائه متأثراً بشكل مباشر بنشاط التعدين واستغلال المحاجر.

بلغت الأهمية النسبية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز 74.5% و22.6% و2.9% على التوالي.

ولذلك فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي.

ويظهر انخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر 19.3% في أغسطس 2023، على أساس سنوي، حيث خفضت المملكة إنتاجها النفطي ليصل إلى 8 ملايين برميل يومياً خلال أغسطس الماضي.

واستمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 4.6% كما حقق نشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعاً بنسبة 21.5% وذلك مقارنة بشهر أغسطس 2022.

وأشارت النتائج إلى انخفاض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يوليو من العام الحالي، بتأثير من نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي انخفض بنسبة 1.1%.