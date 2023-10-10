صناديق صينية تتطلع إلى أموال الشرق الأوسط

يقول مديرو صناديق صينية إنها تبحث عن مصادر جديدة لرأس المال في الشرق الأوسط وأسواق أخرى في تحول قد يعيد تشكيل تدفقات الاستثمار في وقت تدفع فيه التوترات الدبلوماسية والمخاطر الأخرى العديد من المستثمرين الأميركيين إلى مغادرة الصين.

وقالت سبعة صناديق أسهم صينية، بما في ذلك صناديق تحوط وصناديق استثمار مشتركة، تدير أصولا يزيد إجماليها على 500 مليار دولار لوكالة رويترز إنها أجرت زيارات للشرق الأوسط هذا العام لجمع الأموال، ومن بينها ثلاثة‭ ‬صناديق زارت المنطقة للمرة الأولى.

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ويحرص المستثمرون في الشرق الأوسط أيضا على تخصيص المزيد من الموارد للصين حتى يتسنى لهم الاستفادة من التقييمات المنخفضة وتأثيرات تدابير التحفيز الحكومية لدعم التعافي الاقتصادي.

وأدى تراجع المستثمرين والشركات الأميركية عن الصين بسبب مجموعة من المخاطر بدوره إلى دفع الصناديق الصينية إلى البحث في أماكن أخرى لتقليل اعتمادها على الاستثمار الأميركي.